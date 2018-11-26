Şeyma Subaşı’ndan ilk fotoğraf

Paris’te dünya evine giren ikili sonrasında arkadaşlarının katıldığı bir davetle dünya evine girmiş düğün alanına helikopterle gelen Şeyma Subaşı uzun süre konuşulmuştu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve kısa bir süre önce de sağlıklı ürünler satan bir mekan açarak işletmeciliğe soyunan Şeyma Subaşı’nın, eşi Acun Ilıcalı’nın da doğruladığı ayrılık kararının ardından nasıl bir paylaşım yapacağı merak konusu olmuştu. Şeyma Subaşı pek çok yerde yayınlanan boşanma haberlerine adeta kayıtsız kalarak evinde çekilmiş bir fotoğrafı ‘Günaydın’ notuyla hesabından paylaştı.