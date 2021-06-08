Şeyma Subaşı'ndan 'Sevgilisi milyarder değil, dolandırıcı' iddialarına yanıt

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddialara "Yazılanlar saçma. Babası, mirasından payına düşen parayı buna vermiş. Mohammed parayla oynamasını iyi biliyor. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor" sözleriyle yanıt verdi.

Şeyma Subaşı’nın evlenmeye hazırlandığı Mohammed Alsaloussi’nin aslında milyarder değil dolandırıcı olduğu, sahte isim kullandığı, babasının da bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalıştığı öne sürüldü.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre iddialara tepki gösteren Subaşı, "Yazılanlar saçma. Babası, mirasından payına düşen parayı buna vermiş. Mohammed parayla oynamasını iyi biliyor. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor. Pasaport olayı da şöyle; Mohammed’in 7 tane soyadı var. Amerika’da yaşadığı için ‘Mohammed Alsaloussi’yi kullanıyor" dedi.

"'Bari dolar yazsalardı’ deyip güldü"

Maddi konularla ilgili haberlere sinirlendiğini söyleyen Subaşı, "Vallahi çok sinirleniyorum. ‘800 bin TL’ye aldı yüzüğü’ yazmışlardı. ‘Aşkım böyle yazmışlar’ dedim, ‘Bari dolar yazsalardı’ deyip güldü. Ben de ‘Yazabilir miyim?’ diye sordum, ‘İstediğini yaz’ dedi" ifadelerini kullandı.

Alsaloussi’nin Şeyma Subaşı’na evlilik teklif ederken taktığı yüzüğün 800 bin TL olduğu yazılmış, bunun üzerine Subaşı yüzüğün markasını açıklamış ve gerçek fiyatın 998 bin dolar olduğu ortaya çıkmıştı.

"Zengin olmasaydı Mohammed Alsaloussi ile görüşmezdi" yorumlarına ilişkin de Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu adam beni 2 ay boyunca kovaladı. Bir kadına nasıl âşık olunur, bunda onu buldum. Gördünüz mü nasıl evlenme teklif ettiğini? Oradan anlayın. Ben Acun’la (Ilıcalı) birlikteyken de para hakkında bir şey bilmezdim, şimdi de bilmiyorum. Bugün para olur, yarın olmaz, umurumda değil. Ben parayı kovalamıyorum zaten, para bana geliyor. Parasız kalırsam mutsuz olurum diye bir şey de yok. Ben mutluluğumu eve, arabaya göre yaşamıyorum. O yüzden Allah bana daha fazlasını veriyor."

Alsaloussi’nin Kaliforniya’dayken tutuklandığı iddiasına yanıt veren Şeyma Subaşı, "Coachella’dayken (festival) evinde parti vermiş. Komşular müzik sesinden şikayet edince polis bunu götürmüş. Tutuklanma yok" dedi.

Hakkındaki hamilelik iddiasını “Evlenmeden olmaz” diyerek yalanladığı şeklinde haberler çıkan Subaşı, o cümlesine de açıklık getirdi:

"Ben ‘evlenmeden olmaz’ demedim. Evlilik sonrası olacak dedim. Böyle yaz bunu."

Mohammed Alsaloussi de hakkındaki dolandırıcılık iddialarına “Hayatımda böyle aptalca haberler görmedim. Ben adımı değiştirmedim.7 soyadım var. Mısır pasaportumda hepsi yazıyor ama Fransa pasaportumda adım Mohammed Alsaloussi" diyerek tepki gösterdi.

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08/06/2021 09:02