Şeyma Subaşı'nın bu sefer de çantasının fiyatı olay oldu!

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07/05/2021

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Şeyma Subaşı'nın bu sefer de çantasının fiyatı olay oldu!

Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan ve lüks yaşantısıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı çantasının fiyatıyla olay oldu.

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıkladıktan sonra ailesiyle tanıştırmış ve ardından da tatile gitmişti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, Bali tatilinden sonra soluğu Dubai'de almıştı.

Şeyma Subaşı giydikleriyle, yaptıklarıyla ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan bir isim. Subaşı son olarak tercih ettiği kıyafetleriyle dikkat çekti. Subaşı'nın çantasının fiyatı yine yok artık dedirtti.

Şeyma Subaşı'ın taktığı çanta 36123 TL iken yüzüğünün fiyatı ise 22575 TL değerinde. Lüks içinde yaşayan Subaşı'nın kazancının kaynağı sık sık merak konusu oluyor. 

07/05/2021 17:42
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