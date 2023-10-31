Şeyma Subaşı’nın düğün temalı kostümüne yorum yağdı

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile evliliğini geçen ay bitiren Şeyma Subaşı, düğün temalı bir partiye katıldı. Subaşı'nın parti için giydiği kostüme yorum yağdı.

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31/10/2023

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Şeyma Subaşı’nın düğün temalı kostümüne yorum yağdı

2018 yılında boşandığı Acun Ilıcalı’dan Melisa adında bir kızı olan ve 2 Mayıs’ta evlendiği Mısırlı Mohammed Alsaloussi’den geçen ay tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, düğün temalı bir partiye katıldı.

İddialı bir kostüm tercih eden Subaşı, Instagram hesabından bol bol paylaşım yaptı.

Şeyma Subaşı bu fotoğrafı da “Partinin teması ‘Düğün fetişi neon’ idi. Partide düğünümüzü kutluyorduk. Ama farklı bir kutlama oldu” notuyla yayınladı.

Subaşı’nın kostümü için binlerce yorum yapıldı.

31/10/2023 10:52
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TAGS: Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi
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