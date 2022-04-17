Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin paylaşımları dikkat çekti

Şeyma Subaşı, 5 Haziran'da Ibiza'da tatilde oldukları sırada romantik bir evlilik teklifi almış, bu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti. İlişkisiyle magazin gündeminde düşmeyen 31 yaşındaki fenomen, Mohammed Alsaloussi'ye 'Evet' demişti.

İtalyan Dj Guido Senia ile ayrıldıktan sonra mutluluğu Mısırlı iş insanında bulan Şubaşı, nikah masasına oturmak için gün sayarken, sürpriz şekilde Meedo'dan ayrıldığını duyurmuştu.

"SAYGI VE ANLAYIŞ RİCA EDİYORUM"

Ünlü isim, sonrasında Instagram hesabından, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" açıklamasını yapmıştı.

"SEVGİLİSİNİN DEDİKODUSUNU YAPTI" İDDİASI

Şeyma Subaşı, "Saygı çerçevesinde ilişkimizi bitirdik" dese de, olayın perde arkasının hiç de öyle olmadığı iddia edilmişti. İddiaya göre; Şeyma, arkadaşlarıyla Meedo'nun dedikodusunu yaptı. Bunu öğrenen Mohammed Alsaloussi, sevgilisiyle tartışmaya başlamış; özür dilemek yerine "Ben Türkiye'ye dönüyorum" diyen Subaşı, sosyal medyadan ayrıldıklarını duyurmuştu.

Subaşı'nın ayrılık hamlesinden sonrası Meedo'dan karşı atak gecikmediği de öne sürülmüştü. İş insanının, Şeyma'ya hediye ettiği arabayı geri istediği konuşuluyordu.

AŞKINI KOLUNA KAZITMIŞTI

Birlikte oldukları dönemde Meedo'yu İstanbul'a getiren ve ondan nişanlım diye bahseden Subaşı, Şubat 2021'de Instagram üzerinden yeni dövmelerini takipçileriyle paylaşmıştı. Dövmeler arasından özellikle bir tanesi dikkat çekmişti. Şeyma Subaşı'nın, sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin adını 'Meedo' diye koluna dövme yaptırdığı ortaya çıkmıştı.

SON İZ DE GİTTİ!

Bir dargın bir barışık aşklarını bitiren ikilinin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, Şeyma Subaşı son hamlesi ile "Artık geri dönüş yok" mesajı vermişti.

Önce mutluluk pozlarını kaldıran fenomen, Meedo'ya dair son izi de silmişti. 1.5 yıl önce Meedo'nun adını koluna kazıtan Subaşı'nın, Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı video ile dövmesinin üstünü kapattığı ortaya çıkmıştı.

DİKKATLERDEN KAÇMADI

Tüm bunların ardından Subaşı'ndan ayrıldıktan sonra sık sık Instagram hesabından paylaşım yapan Alsaloussi'nin yeni gönderilerindeki detay, sosyal medya kullanıcılarının dikkatli gözlerinden kaçmadı.

Meedo'nun "Cenneti hatırlamak..." notuyla paylaştığı sahil fotoğraflarının, geçtiğimiz yaz Subaşı ve kızı Melisa ile çıktığı Bali tatilinden olduğu iddia edildi.

"ŞEYMA'YI UNUTAMADI"

Instagram'da 116 bin takipçisi bulunan Meedo'nun 3 bine yakın beğeni alan bu gönderisine yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "Şeyma ve Melisa ile gittikleri tatil yerinden fotoğraflara 'Cenneti Hatırlıyorum' demek Şeyma'yı özlediği anlamına geliyor. Şeyma'dan önce hiçbir şey paylaşmayan adam post atıyor, hikaye atıyor. Unutamadı Şeyma'yı, çok belli" diye yazdı.

İş insanının diğer takipçileri ise, "Yine cennet Şeyma demek istemiş. Burası Bali tatilinden çektikleri fotoğraflar", "Şeyma'dan vazgeçme", "Bu avareller barışır, aşık bunlar. Demedi demeyin", "Özlemişsin belli" ve "Son fotoğraf Şeyma'nın profil fotoğrafının arka planı ile aynı. Fark edenler?" gibi yorumlar yaptı.

"MIAMI DEĞİL"

Sadece bu paylaşımla kalmayan Meedo, Instagram hesabının hikayeler bölümünden "Anlaşmazlıklar iyidir. Saygısızlık değildir. Mesafe iyidir. Sadakatsizlik değildir" yazan bir mesaj paylaştı.

Sonrasında ise, bir şehrin manzarasını gösterdiği videosunu yayınlayarak, "Miami değil" notunu yazdı. Bu not, sık sık Miami'yi çok sevdiğini dile getiren Şeyma Subaşı'na bir gönderme olarak yorumlandı.

ESKİ AŞKINA GÖNDERME Mİ YAPIYOR?

Öte yandan fenomen isimin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım, hala eski aşkını gizli gizli takip ettiği ve ona göndermede bulunduğu iddialarını da beraberinde getirmişti.

Alsaloussi, geçtiğimiz gün Instagram hesabının hikayeler bölümünden kucağında bir bebekle çekilen fotoğrafını yayınlayarak, "Saf mutluluk, sevgi ve neşe" yazmıştı.

Subaşı ise Meedo'nun bu paylaşımından sadece birkaç saat sonra kızı Melisa ile çekilen bir karesini aynı şekilde sosyal medya hesabının hikayeler kısmından yayınlayarak, "Yanına geliyorum, benim en safım..." ifadelerini kullanmıştı.

İMADA BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımıyla Mohammed Alsaloussi'ye imada bulunduğu iddia edilirken, ünlü ismin eski aşkıyla barışmak istediğini düşünenler de olmuştu.

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17/04/2022 15:00