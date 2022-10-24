Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi Melisa Ilıcalı'nın adını dövme yaptırdı
Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz haftalarda barışarak ilişkisine kaldığı yerden devam etme kararı aldı. Mohammed Alsaloussi, sevgilisi Şeyma Subaşı ile kızı Melisa Ilıcalı'nın adını omzuna dövme yaptırdı ve sonsuzluk emojisi eklettirdi.
24/10/2022
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından yurt dışında hayatına devam eden Şeyma Subaşı, evlilik teklifi aldığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile düğün hazırlığı yaparken ayrıldığını açıklamıştı. Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı.
MOHAMMED ALSALOUSSI ŞEYMA SUBAŞI VE MELİSA ILICALI'NIN ADINI OMZUNA DÖVME YAPTIRDI
Sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunarak ilişkisini gözler önünde yaşayan ünlü çiftten Alsaloussi, hem Şeyma Subaşı'nın hem de onun Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melisa'nın adını omzuna dövme olarak yaptırdı.
Meedo, dövmesine bir de sonsuzluk emojisi eklettirdi. İş insanından gelen hamlenin ardından Acun Ilıcalı vereceği tepki şimdiden merak konusu oldu.