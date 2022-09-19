Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu test sonucu açıklandı

Şeyma Subaşı’nın anayasal olarak koruma altına alınan haklarının ihlal edildiğini belirten Emre, cinayet gibi ağır suçlarda dahi mahkumiyete ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı olmaksızın iddiaya göre ifadesi kullanılarak şüphelilerin adlarının baş harfleriyle verilmesine rağmen Şeyma Subaşı hakkında yapılmaya çalışılanın itibar suikastı olduğunu söyledi.

BAKANLIĞA BAĞLI BİR LABORATUVARDA TEST YAPTI

Emek Emre, suçlayıcı haber ve görüntüler üzerine Şeyma Subaşı’nın Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir laboratuvarda cumartesi günü test yaptırdığını ve tüm uyuşturucu panelleri yönünden negatif çıktığını belirtti.

Açıklamada, “Ülkemizin her vatandaşına yönelik olduğu üzere, müvekkilin de özel hayatına ilişkin görüntülerin müvekkilin rızası olmadan alınması suç olduğu gibi bu görüntüleri yaymak/ifşa etmek de ayrıca suç teşkil etmektedir. Müvekkilin özel hayatına yönelik suç teşkil edebilecek fiilleri gerçekleştirenler hakkında gerekli soruşturma işlemlerinin yapılabilmesi için cumhuriyet savcılığına müracaat edileceği ve müvekkilin bu süreçte uğradığı maddi/manevi zararların tazminine yönelik tazminat davaları açılacaktır” denildi.

Görüntülerin sosyal medyada dolaştığı sırada Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hiçbir çiçek başka bir yerde olmak için acele etmiyor. Hiçbir dalga vaktinden önce kıyıya doğru ilerlemez” gibi ifadeler kullanmıştı.

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19/09/2022 13:19