Şeyma'dan eşi Acun'a 'Şanslı' göndermesi

Geride bıraktığımız yılın eylül ayında dünya evine giren Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı sosyal medya hesaplarından zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine duydukları aşkı gözler önüne seriyor. Bu tarz bir paylaşımı yapan son isim Şeyma Subaşı oldu.

Bebek’te sağlıklı yemekler sattığı dükkanını kısa bir süre önce açan Subaşı, kocası Acun Ilıcalı ile çekilmiş selfilerini onların üzerine emojiler koyarak paylaştı ve ‘Evet çok şanslısın’ diyerek eşine gönderme yaptı.