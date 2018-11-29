Şeyma'dan nafaka paylaşımı

Şeyma Subaşı, internette dolaşan "Uzmanlar uyarıyor! Şeyma Subaşı'nın nafakasını fazla düşünmek kronik uykusuzluğa neden olabilir" yazısını sosyal medya hesabından paylaşarak nafaka haberlerini tiye aldı.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ikilisi önceki gün ani bir karar alarak Silivri Adliyesi’nde boşandı. Şeyma Subaşı’nın aylık 125.000 TL’lik nafakası da son iki günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Subaşı, internette dolaşan ‘Uzmalar uyarıyor! Şeyma Subaşı'nın nafakasını fazla düşünmek kronik uykusuzluğa neden olabilir' yazısını paylaştı. Subaşı yaptığı bu paylaşımına, “Bence çok tatlı ve komiksiniz” notunu ekledi.