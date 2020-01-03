Seyrüsefer Harçları 6 Ocak İtibarıyla İnternet Üzerinden Ödenebilecek
Araç seyrüsefer harçları 6 Ocak Pazartesi itibariyle internet üzerinden (online) ödenebilecek.
03/01/2020
HK
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Araç seyrüsefer harçları 6 Ocak Pazartesi itibariyle internet üzerinden (online) ödenebilecek.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, www.bub.gov.ct.tr adresinde “Araç Kayıt Harç Ödemeleri” sayfasında 6 Ocak itibarıyla seyrüsefer harcı ödeme olanağı tanınacak.
Belirtilen tarihten itibaren dileyen araç sahipleri, haftanın 7 günü, 24 saat boyunca hizmet verecek olan siteye www.bub.gov.ct.tr adresinde “Araç Kayıt Harç Ödemeleri” bağlantısını tıklayarak seyrüsefer harcı ödeme işlemlerini yapabilecek.
Doğabilecek sorunlara müdahale edebilmesi için 3-4 haftalık bir geçiş süresi öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, kullanıcıların bu süre zarfında karşılaştığı sorunları “1300” numaralı telefon ile veya [email protected] adresine e-posta yolu ile iletmeleri istendi.
YENİ SEYRÜSEFER HARÇ ÖDEME SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?
- Seyrüsefer harcı ödemek isteyen araç sahipleri siteye www.bub.gov.ct.tr adresinde “ÇEVİRİM İÇİ ARAÇ KAYIT HARÇ ÖDEMELERİ” bağlantısını tıklayarak seyrüsefe harcı ödeme işlemlerini yapıldığı sayfaya yönlendirilecek.
- Sayfanın sol alt köşesinde bulunan “Araç İşlemleri” yazılı ikon tıklandıktan sonra aşağıdaki sayfa açılacak:
- Açılan sayfada istenen “Plaka no”, “Kimlik No/Şirket NO/Pasaport NO” bilgileri ile birlikte alttaki doğrulama kodu girildikten sonra aşağıdaki ödeme sayfası açılacak:
- Ödeme sayfasında üst menüde seçenekler tıklanıp, harç ödemesi için sayfanın sol üst kısmında bulunan, yeşil zeminli “Ödeme Yap” butonu tıklanmalı.
- Araç sahibinin kredi kartı bilgilerini girip onaylaması sonrasında ödeme işlemleri gerçekleşmiş olacak. Ödeme yapıldığını gösteren belge sisteme kaydedilirken, talep etmeleri ve e-posta adres bilgilerini girmeleri halinde araç sahiplerine elektronik olarak yollanacak.
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Araç sahipleri, harç ödemesi yapılan belgelerin çıktısını, seyir esnasında araçlarında bulundurmaları yasa gereği zorunludur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur,
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı