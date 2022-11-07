Seyrüsefer ödemelerinde sahte sitelere dikkat

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, devletin resmi sitesinin haricinde seyrüsefer ve muayene harcı ödemesi kabul edien sitelerin dolandırıcılar tarafından oluşturulduğuna işaret ederek, vatandaşı dikkatli olması konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, motorlu araçların seyrüsefer ve muayene harcı ödemelerinin internet üzerinden kredi kartıyla ödenebileceği tek adresin Vergi Dairesi’ne ait https://online.vergi.gov.ct.tr adresi olduğu, bu siteye Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın internet sitesi www.bub.gov.ct.tr adresi üzerinden de ulaşılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, internette yapılan seyrüsefer ödemesine ilişkin aramalarda e-odemem.com/kktc-seyrusefer-online-odeme/ adresinde bulunan sitenin dolandırma amaçlı kurulan sitelerden olduğu ve bakanlığın söz konusu siteye erişimin engellenmesi için harekete geçtiği belirtildi.

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07/11/2022 13:31