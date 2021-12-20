Seyrüsefer ve Mauyene harçlarında faiz ve indirim kararı uzatıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada seyrüsefer borçlarından gecikme faizi alınmaması ve muayene harçlarına uygulanacak olan yüzde 50 indirim kararı, 21 Aralık 2021’den (yarın) geçerli olmak üzere 25 Ocak 2022’ye kadar uzatıldı.

Açıklama şöyle:

25.11.2021 tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre yürürlüğe giren, 2020 yıl sonuna kadar tahakkuk etmiş seyrüsefer borçlarından gecikme faizi alınması ve cezasız muayene ödemesi teknik bir sorundan dolayı yürürlüğe girememiştir.

Yaşanan teknik sorundan dolayı 2020 yılı sonuna kadar tahakkuk etmiş seyrüsefer borçlarından gecikme faizi alınmaması ve muayene harçlarına uygulanacak olan yüzde 50 indirim kararı, 21 Aralık 2021’den (yarın) geçerli olmak üzere 25 Ocak 2022’ye kadar uzatılacaktır. Konuyla ilgili detaylı açıklama, Bakanlar Kurulu'nun ilgili kararının, yarın yürürlüğe girmesinin ardından yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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20/12/2021 16:26