Seyrüsefer ve muayene borcu olanlar dikkat

Seyrüsefer ve muayene borcu olanların 25 Ocak tarihine kadar ödeme yapması halinde gecikme zammı ödenmeyecek.

Trafik Dairesi Müdürlüğü’nde yapılan açıklama şöyle:

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’ne ödenmesi gereken, 31 Aralık 2020 tarihine kadar tahakkuk eden seyrüsefer ve muayene harcı borçlarının 25 Ocak 2022’ye kadar ödemesi halinde seyrüsefer gecikme faizinden muafiyet ve muayene harcına ceza indirimi getiren Kanun Hükmünde Kararname dün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazetede dün yayımlanan karara göre, Kovid-19 salgınına karşı ülkede yürürlüğe giren önlemler nedeniyle ödemesi yapılamayan ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde 31.12.2020 tarihine kadar tahakkuk eden tüm seyrüsefer ruhsat harcı mükelleflerinden 25.01.2022 tarihine kadar ödeme yapılması halinde gecikme zammı alınmaması ve 31.12.2020 tarihine kadar tahakkuk eden muayene harcı mükelleflerinden 25.01.2022 tarihine kadar ödeme yapılması kaydıyla normal muayene harcına ek olarak, normal muayene harcı ile gününde ödenmeyen muayene harcı arasındaki farkın yarısı tahsil edilecek.

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24/12/2021 11:14