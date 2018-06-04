Büyükkonuk’a sekiz yıl belediye başkanı olarak hizmet veren Sezai Sezen, halen kıdem tazminatını alamadı.

Mevcut başkan Ahmet Sennaroğlu’nun dört yıldır kıdem tazminatını ödemediği Sezai Sezen, yaklaşık 40 bin TL de faiz alacaklı…

Faizi almak istemeyen Sezai Sezen, 100 bin TL’ye yaklaşan kıdem tazminatının kendisine ödenmesi için dört yıldır bekliyor.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, seçime az bir süre kala, Sezai Sezen’e uzun vadeli çekler yazarak, görev süresinden sonrasına da belediyeyi yük altına soktu. İleri tarihli çek yazılmasının yasak olduğu belirtilirken, Sezai Sezen’in mağduriyeti de sürüyor…

Sezen: 800 bin TL borçlanma yapıldı

Sezai Sezen, yaşadığı mağduriyetle ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bilindiği gibi 8 yıl belediye Başkanlığı yaptım ve görevim sona erdikten sonra yasal hak olarak kıdem tazminatımın tarafıma ödenmesi gerekiyordu.

Lakin uzunca bir süre ödeme yapılmadığı için belediyeye dava açmak zorunda kaldım , Sayıştay başkanlığının ödeme yazısı ile birlikte davayı kazandım. Ancak yine paramı alamadım.

Üstelik belediye 2 defa emekli ödemelerini yapacağını bildirip borçlanma yapmasına rağmen. Hatta 6 ay önce yine maliyeye isimlerimiz bildirilip ödeme yapılacağı taahhüt edilip yaklaşık 800 bin TL borçlanılmasına rağmen.

Ben Ahmet Sennaroğlu’nu da aradım. Hatta hakkımı istediğimi ve bugüne kadar oluşan yaklaşık 40 bin tl faizi istemediğimi sadece ana parayı ödemelerini talep ettim.

En sonunda çeşitli arkadaşların devreye girmesiyle genel seçimlerden önce bana çok şaşırdığım bir şekilde 2019 yılına kadar yayılmış tarihlerde parça parça yazılmış 7 bin 500 TL’lik çekler gönderildi. Ve maalesef Çekler önce mühürleniyor ikinci mühürde ödeniyor.

Ahmet’le konuşmaya çalışıyorum ama ulaşmak pek mümkün olmuyor. Çile bülbülüm çile. Sonuç olarak bu Çekler kıdem tazminatım için yazılmış Çekler.”