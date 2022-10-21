Sezaryen doğumda AB birinciliği Güney Kıbrıs’ta

Güney Kıbrıs’ın Sezaryen doğumlarda yüzde 55,9 oranıyla AB ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığı bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 2020 yılındaki doğumların yüzde 55,9’unun sezaryen yöntemiyle yapıldığını ve bu oranla Güney Kıbrıs’ın AB ülkeleri arasında ilk sırayı aldığını yazdı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün, normal oranın yüzde 15-16 olduğu yönünde görüşü bulunduğunu belirten gazete, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen Sezaryenlerin yüzde 38’lik kısmının ise annelerin isteği sebebiyle yapıldığını, bu durumdaki en büyük etkenin ise ebeveynlerin doğru ve yeterli bilgilendirilmemeleri olduğunu vurguladı.

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21/10/2022 11:46