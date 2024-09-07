Sezener, Alkın ve Ekşici veda etti
Uzun yıllardır futbol sahalarında görev yapan hakemlerimizden Mehmet Sezener, Sertan Alkın ve Mehmet Ekşici bu akşam oynanan KTSYD Kupası karşılaşmasında veda etti.
07/09/2024
Uzun yıllardır futbol sahalarında görev yapan hakemlerimizden Mehmet Sezener, Sertan Alkın ve Mehmet Ekşici bu akşam oynanan KTSYD Kupası karşılaşmasında veda etti.
Maçın ilk 5 dakikasında görev yapan üç hakemimiz görevlerini devrederken MHK ile Hakem ve Gözlemciler Derneği yöneticileri plaket takdiminde bulundu.07/09/2024 22:39