Sezener, Alkın ve Ekşici veda etti

Uzun yıllardır futbol sahalarında görev yapan hakemlerimizden Mehmet Sezener, Sertan Alkın ve Mehmet Ekşici bu akşam oynanan KTSYD Kupası karşılaşmasında veda etti.

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07/09/2024

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Sezener, Alkın ve Ekşici veda etti

Uzun yıllardır futbol sahalarında görev yapan hakemlerimizden Mehmet Sezener, Sertan Alkın ve Mehmet Ekşici bu akşam oynanan KTSYD Kupası karşılaşmasında veda etti.

Maçın ilk 5 dakikasında görev yapan üç hakemimiz görevlerini devrederken MHK ile Hakem ve Gözlemciler Derneği yöneticileri  plaket takdiminde bulundu.

07/09/2024 22:39
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