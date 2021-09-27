Eski futbolcu Sezer Öztürk cinayet iddiasıyla gözaltında

Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlarda forma giymiş eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı, Şile'de trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı. 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olayın şahidi, Sezer Öztürk'ün halkın üzerine de 2 el ateş açtığını iddia etti.

Olay, 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında Çekmeköy'de Şile otoyolu Paşaköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim S. (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla Paşaköy mevkine mangal yapmaya geldi. Patika yolun kenarına araçlarını park eden grup mangal yapmaya başladı. İddiaya göre, yabancı plakalı araçla gelen Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı patika yoldan aracıyla geçmek için yol istedi.

YOL VERME TARTIŞMASI

Halil İbrahim S. yol vermek istediği sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Sezer Öztürk'ün arkadaşı ve Halil İbrahim S.'nin ailesi ve arkadaşlarının katılmasıyla kavga büyüdü. Yaşanan arbedede Halil İbrahim S. kaçarak vatandaşların bulunduğu alana girmeye çalıştı. Lüks otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Halil İbrahim S. hayatını kaybetti. Baba Haydar G., ağabey Duran S. ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin A. ise yaralandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, hayatını kaybeden Halil İbrahim S.'nin kurşunlardan kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Halil İbrahim S.'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Halil İbrahim S.'nin Nişantepe mezarlığına defnedildiği belirtildi. Yaralanan vatandaşların ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

"SİLAHI SIKMAYA BAŞLADI"

Olayı gören mahalle sakini, "Ölen arkadaş buradan koşmaya başladı, onları kovalamış. Öldüren kişi araçla geldiği ortak noktada karşılaştılar. Ölen kişi kaçmayı başlayınca gürültüye dışarı çıktık. "Siz karışmayın, sizlik bir durum yok, hedefim o" dedi. Silahı çatır çatır sıkmaya başladı, adamı öldürdü. Her şey bir anda oldu ne olduğunu anlayamadık. Planlı projeli bir olay, adamı gözümüzün önünde öldürdü. Mahalle ayağa kalktı, 2 el halkın üzerine ateş açtı. Yabancı plakalı aracıyla kaçmaya başladı" diye konuştu.

NÖBETÇİ SAVCILIK TUTUKLADI

Sezer Öztürk'ün, cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı, ardından nöbetçi savcıya çıkartılıp tutuklandığı öğrenildi. Güvenlik kamerasından gelen görüntülerde Sezer Öztürk'ün aracından silahıyla ateş açtığı tespit edildi.

BİR DÖNEM BIÇAKLANMIŞTI

2014 yılında Beşiktaş'ta forma giyerken Sezer Öztürk'ün ismi yine bir olaya karışmış bu kez bıçaklanan taraf olmuştu. Devre arası tatili için gittiği Almanya'nın Düsseldorf kentinde eğlenmek için kuzeni ile dışarıya çıkan ezer Öztürk, burada karıştığı kavgada kuzeni ile birlikte bıçaklanmıştı. Sezer Öztürk kavgayı hafif yaralı atlatmıştı.

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27/09/2021 12:28