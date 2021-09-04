Sezercik’e 3 ay uzaklaştırma

YEŞİLÇAM’ın ‘Sezercik’i Sezer İnanoğlu’nun eski eşi Zeynep Yılmaz, İnanoğlu’nun uyuşturucu kullanarak kendisini taciz ettiği ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

3 ay uzaklaştırma kararı aldıran Yılmaz, daha sonra İnanoğlu’nun başkaları aracılığıyla kendisini tehdit etmeyi sürdürdüğünü öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yılmaz, tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle İnanoğlu hakkında ‘zorlama hapsi’ kararı verilmesini istedi. Ancak mahkeme, delil yetersizliğinden talebi reddetti. Kaynak:Hürriyet

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04/09/2021 14:09