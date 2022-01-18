Sezikli: Zorunlu din dersleri kaldırılmalı

Bağımsızlık Yolu (BY) Lefkoşa Milletvekili adayı Fatma Sezikli, ilkokul ve ortaokulda din derslerinin tamamen kaldırılması gerektiğini savundu.

Sezikli, lisedeyse din dersinin seçmeli bir ders olarak felsefe öğretmenleri tarafından verilerek içeriğinin din felsefesi, din sosyolojisi biçiminde olması gerektiğini söyledi.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Bölge Komitesi Üyesi ve Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Milletvekili adayı Fatma Sezikli, “Sünni İslamlaştırma politikaları Kıbrıslı Türk halkının çağdaş, demokratik, laik değerlerine, özel olarak ise Alevilerin hak ve özgürlüklerine zarar verici nitelikte” ifadelerini kullandı.

Soyut düşünemeyecek yaşta çocukların Kur’an kurslarına maruz bırakılmasının çocuk istismarı olduğunu ileri süren Sezikli, “Muhafazakarlaştırmanın ve dinsel gericiliğin hedefinde çocuklar ve kadınlar en baştadır. Buna karşı mücadele kadına yönelik şiddete ve çocuk istismarına karşı mücadele anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

Fatma Sezikli, Bağımsızlık Yolu'nun sokakta kadınların özgürleşmesi ve çocuk hakları odaklı verdiği mücadeleyi Meclise de taşımak için seçime girdiklerini söyledi.

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18/01/2022 20:08