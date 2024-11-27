Sezon alt liglerde yarın başlıyor

Basketbol U 14 Kadın – Erkek ve U 18 Kadın - Erkekler Ligi başlıyor.

Tek devreli lig usülüne gore oynanacak olan liglerde yarın U 14 Erkekler Ligi B Grubu ile başarken, U 14 Kadinlar Ligi A Grubu ve U 18 Erkekler Ligi’nde B Grubu’nda mücadele 30 Kasım Cuma günü yapılacak.

U 14 Erkekler Ligi B Grubu’nda sezonun ilk maçı yarın akşam saat 18.00’de Atatürk Spor Salonu’nda KoopBank Gençlik – Akdeniz Spor Birliği karşı karşıya gelecekler.

Bu grupta TED, Levent, İskele Gençlik, Yakın Doğu Üniversitesi B ve Akdeniz Spor Birliği takımları bulunuyor.

U 14 Erkekler A Grubu’nda ise 29 Kasım Cuma akşmı Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda saat 20.00’de Base Basketbol – Larnaka Gençler Birliği maçı oynanacak.

A Grubu ise Soyerspor, Yakın Doğu Üniversitesi A, Base Basketbol, Larnaka Gençler Birliği, Adaspor ve Kııvlcım Gençlik Gücü ekipleri bulunuyor.

U 14 Kadınlar A Grubu’nda ise sezonun ilk maçı 29 Kasım Cuma akşamı saat 18.00’de Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’ndfa Base Basketbol – Alsancak arasında oynanacak.

Ligde Gönyeli, Base Basketbol, Alsancak ve Yakın Doğu Üniversitesi yer alıyorlar

U 18 Ligleri de başlıyor

U 18 Erkekler Ligi B Grubu’nda mücadele 29 Kasım Cuma günü oynanacak olan Levent – Akdeniz Spor Birliği B maçları oynanacak.

B Grubu’nda Levent, Larnaka Gençler Birliği, Yakın Doğu Üniversitesi A, Adaspor, Soyerspor B ve Akdeniz Spor Birliği B ekipleri yer alacak.

U 18 Kadınlar Ligi’nde ise sezon 30 Kasım Cumartesi günü Levent – Gönyeli arasında oynanacak maç ile başlayacak.

U 18 Kadınlar Ligi’nde Levnet, Gönyeli, Base Basketbol ve Akdeniz Spor Birliği yer alacak.