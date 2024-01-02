Sezon başında transfer edilmişti: Manchester United'da ayrılık

Premier Lig'de ara transferde ilk olarak Donny van de Beek'le yollarını ayıran Mancheter United, bir ayrılığı daha hazırlanıyor.

Sezon başında bir diğer Premier Lig takımı Tottenham'dan kiralanan Sergio Reguiloun'un sözleşmesindeki bir maddenin kullanılacağı ve Londra ekibine döneceği belirtildi.

Athletic'te yer alan haberde takımdaki sol bekler Luke Shaw ve Tyrell Malacia'nın sakatlığını atlatması ve Manchester United'ın Avrupa kupalarından elenmesinin ardından bu kararın alındığı ifade edildi.

BAŞKA BİR TAKIMDA OYNAYABİLECEK

Sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Tottenham'a dönecek Sergio Reguillon, bu sezon başka bir takımda forma giymediği için FIFA kurallarına göre ara transferde başka bir takıma Transfer olabilecek.

Bu sezon Manchester United'da tüm kulvarlarda 12 maça çıkan İspanyol sol bek, gol veya asist kaydedemedi.