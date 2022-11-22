Sezon planlaması ve Northernland Kıbrıs Kupası programı belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig’de devre arası ve ikinci devre ile kupa programı belli oldu. Buna göre AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig’de 14.hafta karşılaşmaları Yerel Seçimlerin 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olmasından dolayı 22-23-24 Aralık 2022 tarihlerinde oynanacak. Ligde 15.hafta maçları ise 27-28-29 Aralık 2022 tarihlerinde oynanacak.

Kupanın 1.turunun ardından 2.devre başlayacak

Ardından AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig’e ara verilecek. 2-13 Ocak tarihleri arasında takımlar ara transfer işlemlerini gerçekleştirirken, 21-22 Ocak 2023 tarihinde Northernland Kıbrıs Kupası 1.tur maçları oynanacak. AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig’de 2.devre 28-29 Ocak 2023 tarihinde başlayacak.

A2 Ligleri’nde 14. ve 15.hafta yeni yılda oynanacak

AKSA A2 Ligleri’nde de 14. ve 15.hafta maçları yeni yılda oynanacak. Buna göre AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig’de 14.hafta maçları 7-8 Ocak 2023 tarihinde oynanırken, 15.hafta maçları da 14-15 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak. AKSA A2 Ligleri’nde 2.devre 28-29 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak.

Northernland Kıbrıs Kupası’nın sezon planlaması belli oldu

Öte yandan bu sezon Northernland sponsorluğunda oynanacak olan Kıbrıs Kupası’nda da sezonun planlaması belli oldu.

Program şöyle;

1.TUR: 21-22 Ocak 2023

2.TUR: 7-8 Şubat 2023

ÇEYREK FİNAL 1.MAÇ: 21-22 Şubat 2023

ÇEYREK FİNAL 2.MAÇ: 7-8 Mart 2023

YARI FİNAL 1.MAÇ: 28-29 Mart 2023

YARI FİNAL 2.MAÇ: 18-19 Nisan 2023

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22/11/2022 14:35