Sezon sonuna kadar kiralandı: Philippe Coutinho imzayı attı

Katar Ligi ekiplerinden Al-Duhail, Aston Villa'dan Philippe Coutinho'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

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09/09/2023

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Sezon sonuna kadar kiralandı: Philippe Coutinho imzayı attı

Premier Lig takımlarından Aston Villa'da Philippe Coutinho Al-Duhail'e Transfer oldu.

Katar ekibi Al-Duhail'den yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Barcelona'dan Aston Villa'ya 2021/22 sezonunun devre arasında kiralık olarak transfer olan Coutinho, sezon sonunda bonservisiyle İngiliz ekibiyle anlaşma sağlamıştı.

Aston Villa'da 43 maçta forma giyen Brezilyalı oyuncu, 6 gol ve 3 asist kaydetti.

09/09/2023 13:51
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TAGS: spor, futbol
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