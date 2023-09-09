Sezon sonuna kadar kiralandı: Philippe Coutinho imzayı attı
Katar Ligi ekiplerinden Al-Duhail, Aston Villa'dan Philippe Coutinho'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
09/09/2023
Premier Lig takımlarından Aston Villa'da Philippe Coutinho Al-Duhail'e Transfer oldu.
Katar ekibi Al-Duhail'den yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Barcelona'dan Aston Villa'ya 2021/22 sezonunun devre arasında kiralık olarak transfer olan Coutinho, sezon sonunda bonservisiyle İngiliz ekibiyle anlaşma sağlamıştı.
Aston Villa'da 43 maçta forma giyen Brezilyalı oyuncu, 6 gol ve 3 asist kaydetti.