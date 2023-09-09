Sezon sonuna kadar kiralandı: Philippe Coutinho imzayı attı

Premier Lig takımlarından Aston Villa'da Philippe Coutinho Al-Duhail'e Transfer oldu.



Katar ekibi Al-Duhail'den yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.



Barcelona'dan Aston Villa'ya 2021/22 sezonunun devre arasında kiralık olarak transfer olan Coutinho, sezon sonunda bonservisiyle İngiliz ekibiyle anlaşma sağlamıştı.



Aston Villa'da 43 maçta forma giyen Brezilyalı oyuncu, 6 gol ve 3 asist kaydetti.

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