Sezona Müge Anlı Yüzbaşıoğlu olarak başladı... Alyanslı ilk program

Yıllardır televizyonun en çok izlenen programlarından birine imza atan Müge Anlı, 20 Haziran Pazartesi sabahı programın canlı yayınında evleneceğini duyurmuştu. Burhan Akdağ ile evliliğini 2008 yılında sonlandıran ve bu birlikteliğinden Lidya adında bir kızı olan ünlü isim, "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki... Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum!" demişti.

"Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki... Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum!" demişti. "DUALARINIZI ALMAK İSTEDİM" Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum" diyen ünlü isim, "Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim" şeklinde konuşmuştu. Haberin ardından Müge Anlı'nın programdaki yol arkadaşları Prof.Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özcan, ünlü sunucuyu tebrik etmişlerdi.

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30/08/2022 09:50