Sezonu kapatan Neymar için Al-Hilal'de karar verildi

Yaz transfer döneminde Paris Saint Germain'den ayrılarak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal'e imza atan Neymar, yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.



Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı Uruguay maçında sakatlanan Neymar'ın ön çapraz bağlarının koptuğu ve menisküsünü yırttığı açıklandı.



Dizinden ameliyet olan Neymar'ın yaklaşık 1 yıl uzak kalacak olmasından dolayı Al-Hilal'in Brezilyalı yıldızın sözleşmesini askıya alabileceği belirtildi.



Suudi Arabistan'da yayın yapan Arriyadiyah'ta yer alan haberde Jorge Jesus'un ocak ayındaki transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istediği ve sol bek bölgesine takviye yapmayı planladığı ifade edildi.



Mevcut kadroda Al-Hilal'de 8 yabancı futbolcu bulunurken Suudi Arabistan ekibinin yabancı oyuncu transferi için bir ismi kadrodan çıkarması gerekiyor.

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