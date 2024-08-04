Sezonun 3.Time Attack yarışı nefesleri kesti
04/08/2024
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nde (KKDSOD) sezon Cemsa Sporting Center’de 3 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı gerçekleştirilen Pizza Town Lefkoşa Race Fest, yarış festivali organizasyonu ile devam etti. Sezonun ilk iki yarışında olduğu gibi oldukça yoğun katılımın olduğu etkinlikte 200’ün üzerinde araç sergilendi ve 70’in üzerinde araç piste çıkarak mücadele etti. 60 pilot derece almayı başardı.
Pizza Town Lefkoşa’nın ana sponsorluğunun yanı sıra, Güven Sigorta, Capital Radyo ve Etik Hastanesi’nin katkıları ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılan organizasyonda en iyi dereceyi Honda Civic ile yarışan Kemal Topcuoğlu elde etti. 1 dakika 42,446 saniyelik derecesiyle Topcuoğlu günün ve ön çeker kategorinin en iyi derecesini elde etti. Nissan 350Z ile yarışan Yaşar Fevzioğlu ikinci olurken 1 dakika 43,583 saniyelik derecesiyle Fevzioğlu da arka çeker kategorinin birincisi oldu. Günün üçüncü derecesini elde eden Ahmet Bağrıaçık ise 1 dakika 44,099 saniyelik derece elde etti ve arka çeker kategorinin ikincisi oldu. Birbirine çok yakın dereceler elde eden isimlerden bu üçlü günü podyumda tamamlamayı başardı. Dört çeker kategorisinin birincisi ise Mitsubishi Lancer Evo 5 ile yarışan Ömer Karanfil oldu. Dört çeker ikincisi Golf 7R ile Coşkun Gürel, üçüncüsü Toyota Yaris GR4 ile Yaşar Fevzioğlu oldu. Ön çeker kategori ikincisi Onat Kutlar, üçüncüsü Kıyal Tahir Selviler olurken, Arka çeker üçüncüsü Muhammed Dağtaş olmayı başardı.
Etkinlik boyunca spor araçların da sergilendiği organizasyonda Auto Show ödülleri de verildi. “En İyi Makine Dizaynı” ödülünü İbrahim Sayın, “En İyi Dış Görünüm” ödülünü Özkan Çalışkanlar ve Sema Kartal alırken “En İyi Müzik Sistemi” ödülünü Aydın Tezgidar kazandı. Drift pilotlarının gösterileri ile tribünlerin coştuğu organizasyonda 7 yaşındaki Mustafa Bağrıaçık da özel hazırlanmış düzenekle Nissan 350Z aracını pistte kullandı ve günün kahramanı kupasının sahibi oldu. Kadınlarda Huri Bağrıaçık arka çeker kategori birincisi olurken Dilara Güngör ikinci oldu. Ön çeker kategoride Jale Kuset birinci, Mürüde Demirağ ikinci ve Hülya Göktaş üçüncü oldu. 4 çeker kategoride ise birincilik kupası Melina Avcı’nın oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde Pizza Town Lefkoşa direktörü Habib Yıldırımlar’a teşekkür plaketi takdim edildi ve kupalara geçildi. Ödülleri Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti.
Genel Klasman
1.Kemal Topcuoğlu
3.Ahmet Bağrıaçık
Arka Çeker
1.Yaşar Fevzioğlu
2.Ahmet Bağrıaçık
3.Muhammed Dağtaş
Ön Çeker
1.Kemal Topcuoğlu
2.Onat Kutlar
3.Kıyal Tahir
Dört Çeker
1.Ömer Karanfil
2.Coşkun Gürel
3.Yaşar Fevzioğlu
Kadınlar Ön Çeker
1.Jale Kuset
2.Mürüde Demirağ
3.Hülya Göktaş
Kadınlar Arka Çeker
1.Huri Bağrıaçık
2.Dilara Güngör
Kadınlar Dört Çeker
1.Melina Avcı
Auto Show En İyi Motor: İbrahim Sayın
Auto Show En İyi Dış Görünüş: Özkan Çalışkanlar, Sema Kartal
Auto Show En İyi Ses Sistemi: Aydın Tezgidar
Genel Klasman Dereceleri
|
|
No.
|
Yarışçı
|
Araç
|
Sınıf
|
Derece
|
1
|
53
|
Kemal Topcuoğlu
|
Honda Civic
|
FWD
|
01:42.446
|
2
|
84
|
Yaşar Fevzioğlu
|
Nissan 350Z
|
RWD
|
01:43.583
|
3
|
14
|
Ahmet Bağrıaçık
|
Nissan 350Z
|
RWD
|
01:44.099
|
4
|
44
|
Ömer Karanfil
|
Mitsubishi Lancer EVO5
|
AWD
|
01:44.280
|
5
|
38
|
Coşkun Gürel
|
Golf 7R
|
AWD
|
01:44.966
|
6
|
43
|
Okan Yücel
|
Audi S3
|
AWD
|
01:45.774
|
7
|
41
|
Kemal Topcuoğlu
|
Honda Civic
|
AWD
|
01:45.838
|
8
|
39
|
Hüseyin Genç
|
Mitsubishi Lancer EVO
|
AWD
|
01:46.508
|
9
|
32
|
Muhammet Dağdaş
|
Nissan 350Z
|
RWD
|
01:46.510
|
10
|
57
|
Onat Kutlar
|
Honda Civic EK
|
FWD
|
01:47.566
|
11
|
21
|
Sarp Toprak
|
Nissan 350Z
|
RWD
|
01:47.617
|
12
|
63
|
Özkan Çalişkanlar
|
Nissan Silvia S15
|
RWD
|
01:48.409
|
13
|
69
|
Yaşam Karakurt
|
Toyota Soarer
|
RWD
|
01:48.637
|
14
|
18
|
Ali Güran Tahsin
|
Eunos Roadster
|
RWD
|
01:48.803
|
15
|
29
|
Kürşat Güdül
|
Nissan Silvia
|
RWD
|
01:48.948
|
16
|
54
|
Kıyal Tahir Selviler
|
Civic Type R
|
FWD
|
01:48.973
|
17
|
61
|
Mustafa Beyaz
|
Mercedes 190
|
RWD
|
01:49.101
|
18
|
16
|
Ahmet Kasap
|
Toyota GR86
|
RWD
|
01:50.746
|
19
|
15
|
Özner Özgüler
|
BMW Z3 Roadster
|
RWD
|
01:50.847
|
20
|
88
|
İbrahim Erülkü
|
Audi SG3
|
AWD
|
01:53.294
|
21
|
42
|
Mustafa Ganari Kalaycıoğlu
|
Subaru Impreza
|
AWD
|
01:55.072
|
22
|
11
|
Hasan Karlıtaş
|
Honda Civic
|
FWD
|
01:55.140
|
23
|
72
|
Hüseyin Reyhan
|
Starlet GT
|
FWD
|
01:55.648
|
24
|
22
|
Can Yılmaz
|
Nissan Silvia S15
|
RWD
|
01:56.371
|
25
|
59
|
Tanju Candaş
|
Renault Clio
|
FWD
|
01:56.398
|
26
|
28
|
Kerim Turan
|
Nissan 350Z
|
RWD
|
01:56.625
|
27
|
19
|
Bora Arabacı
|
|
RWD
|
01:57.080
|
28
|
36
|
Ateş Tufan
|
Toyota Celica GT4
|
AWD
|
01:57.469
|
29
|
35
|
Ahmet Biricik
|
Subaru Impreza
|
AWD
|
01:57.803
|
30
|
4
|
Cafer Yorgancı
|
|
FWD
|
01:58.693
|
31
|
55
|
Mehmet Toranbeki
|
Honda EF
|
FWD
|
01:58.786
|
32
|
48
|
İsmet Talaş
|
Honda Civic
|
FWD
|
01:59.278
|
33
|
17
|
Ahmet Necati Özkan
|
Mercedes E330
|
RWD
|
01:59.684
|
34
|
34
|
Ahmet Avcı
|
Mitsubishi Lancer EVO
|
AWD
|
02:00.129
|
35
|
68
|
Tolga Bacavuz
|
|
RWD
|
02:00.592
|
36
|
10
|
Fahri Pakan
|
Alfa Romeo
|
FWD
|
02:01.303
|
37
|
79
|
Arda Karabıyıklı
|
|
AWD
|
02:01.879
|
38
|
1
|
Adem Pençe
|
Toyota Corsa
|
FWD
|
02:02.082
|
39
|
74
|
Mehmet Kandilev
|
|
RWD
|
02:02.135
|
40
|
2
|
Ali Polat
|
|
FWD
|
02:02.321
|
41
|
46
|
Mazhar Selviler
|
Subaru STI
|
AWD
|
02:03.041
|
42
|
50
|
Jale Kuset
|
Citroen C2
|
FWD
|
02:03.591
|
43
|
86
|
|
|
RWD
|
02:03.853
|
44
|
77
|
Habib Çetinkaya
|
|
FWD
|
02:04.755
|
45
|
64
|
Salih Zeki Hafız
|
Ford Escort
|
RWD
|
02:05.317
|
46
|
26
|
Huri Bağrıaçık
|
Nissan 350Z
|
RWD
|
02:07.716
|
47
|
45
|
Rayif Kamçılı
|
Toyota Runx
|
AWD
|
02:08.416
|
48
|
78
|
Bahram Muradov
|
|
FWD
|
02:08.643
|
49
|
70
|
Serdar Ateş
|
|
RWD
|
02:09.782
|
50
|
8
|
Enes Kaya
|
Honda Civic EG
|
FWD
|
02:11.869
|
51
|
76
|
Nazım
|
|
RWD
|
02:12.586
|
52
|
56
|
Mürüde Demirağ
|
|
FWD
|
02:12.839
|
53
|
12
|
Hülya Göktaş
|
Toyota Glanza
|
FWD
|
02:14.079
|
54
|
73
|
Melina Avcı
|
Mitsubishi Lancer EVO
|
AWD
|
02:14.248
|
55
|
65
|
Serhan Hamdi
|
Doğan
|
RWD
|
02:16.031
|
56
|
60
|
Yenal Öztürk
|
Renault 5 Turbo
|
FWD
|
02:20.531
|
57
|
3
|
Berke Gökhan
|
Suzuki Alto
|
FWD
|
02:22.324
|
58
|
51
|
Kaderina Göktaş
|
Honda Civic EG4
|
FWD
|
02:25.782
|
59
|
24
|
Dilara Güngör
|
Nissan 350Z
|
RWD
|
02:28.578
|
60
|
33
|
Mustafa Bağrıaçık
|
Nissan 350Z
|
RWD
|
02:35.280
*FWD: Ön Çeker
*RWD: Arka Çeker
*AWD: 4 Çeker
04/08/2024 22:01