Sezonun 3.Time Attack yarışı nefesleri kesti

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nde (KKDSOD) sezon Cemsa Sporting Center’de 3 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı gerçekleştirilen Pizza Town Lefkoşa Race Fest, yarış festivali organizasyonu ile devam etti. Sezonun ilk iki yarışında olduğu gibi oldukça yoğun katılımın olduğu etkinlikte 200’ün üzerinde araç sergilendi ve 70’in üzerinde araç piste çıkarak mücadele etti. 60 pilot derece almayı başardı.

Pizza Town Lefkoşa’nın ana sponsorluğunun yanı sıra, Güven Sigorta, Capital Radyo ve Etik Hastanesi’nin katkıları ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılan organizasyonda en iyi dereceyi Honda Civic ile yarışan Kemal Topcuoğlu elde etti. 1 dakika 42,446 saniyelik derecesiyle Topcuoğlu günün ve ön çeker kategorinin en iyi derecesini elde etti. Nissan 350Z ile yarışan Yaşar Fevzioğlu ikinci olurken 1 dakika 43,583 saniyelik derecesiyle Fevzioğlu da arka çeker kategorinin birincisi oldu. Günün üçüncü derecesini elde eden Ahmet Bağrıaçık ise 1 dakika 44,099 saniyelik derece elde etti ve arka çeker kategorinin ikincisi oldu. Birbirine çok yakın dereceler elde eden isimlerden bu üçlü günü podyumda tamamlamayı başardı. Dört çeker kategorisinin birincisi ise Mitsubishi Lancer Evo 5 ile yarışan Ömer Karanfil oldu. Dört çeker ikincisi Golf 7R ile Coşkun Gürel, üçüncüsü Toyota Yaris GR4 ile Yaşar Fevzioğlu oldu. Ön çeker kategori ikincisi Onat Kutlar, üçüncüsü Kıyal Tahir Selviler olurken, Arka çeker üçüncüsü Muhammed Dağtaş olmayı başardı.

Etkinlik boyunca spor araçların da sergilendiği organizasyonda Auto Show ödülleri de verildi. “En İyi Makine Dizaynı” ödülünü İbrahim Sayın, “En İyi Dış Görünüm” ödülünü Özkan Çalışkanlar ve Sema Kartal alırken “En İyi Müzik Sistemi” ödülünü Aydın Tezgidar kazandı. Drift pilotlarının gösterileri ile tribünlerin coştuğu organizasyonda 7 yaşındaki Mustafa Bağrıaçık da özel hazırlanmış düzenekle Nissan 350Z aracını pistte kullandı ve günün kahramanı kupasının sahibi oldu. Kadınlarda Huri Bağrıaçık arka çeker kategori birincisi olurken Dilara Güngör ikinci oldu. Ön çeker kategoride Jale Kuset birinci, Mürüde Demirağ ikinci ve Hülya Göktaş üçüncü oldu. 4 çeker kategoride ise birincilik kupası Melina Avcı’nın oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde Pizza Town Lefkoşa direktörü Habib Yıldırımlar’a teşekkür plaketi takdim edildi ve kupalara geçildi. Ödülleri Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti.

Genel Klasman

1.Kemal Topcuoğlu

2.Yaşar Fevzioğlu

3.Ahmet Bağrıaçık

Arka Çeker

1.Yaşar Fevzioğlu

2.Ahmet Bağrıaçık

3.Muhammed Dağtaş

Ön Çeker

1.Kemal Topcuoğlu

2.Onat Kutlar

3.Kıyal Tahir

Dört Çeker

1.Ömer Karanfil

2.Coşkun Gürel

3.Yaşar Fevzioğlu

Kadınlar Ön Çeker

1.Jale Kuset

2.Mürüde Demirağ

3.Hülya Göktaş

Kadınlar Arka Çeker

1.Huri Bağrıaçık

2.Dilara Güngör

Kadınlar Dört Çeker

1.Melina Avcı

Auto Show En İyi Motor: İbrahim Sayın

Auto Show En İyi Dış Görünüş: Özkan Çalışkanlar, Sema Kartal

Auto Show En İyi Ses Sistemi: Aydın Tezgidar

Genel Klasman Dereceleri

No. Yarışçı Araç Sınıf Derece 1 53 Kemal Topcuoğlu Honda Civic FWD 01:42.446 2 84 Yaşar Fevzioğlu Nissan 350Z RWD 01:43.583 3 14 Ahmet Bağrıaçık Nissan 350Z RWD 01:44.099 4 44 Ömer Karanfil Mitsubishi Lancer EVO5 AWD 01:44.280 5 38 Coşkun Gürel Golf 7R AWD 01:44.966 6 43 Okan Yücel Audi S3 AWD 01:45.774 7 41 Kemal Topcuoğlu Honda Civic AWD 01:45.838 8 39 Hüseyin Genç Mitsubishi Lancer EVO AWD 01:46.508 9 32 Muhammet Dağdaş Nissan 350Z RWD 01:46.510 10 57 Onat Kutlar Honda Civic EK FWD 01:47.566 11 21 Sarp Toprak Nissan 350Z RWD 01:47.617 12 63 Özkan Çalişkanlar Nissan Silvia S15 RWD 01:48.409 13 69 Yaşam Karakurt Toyota Soarer RWD 01:48.637 14 18 Ali Güran Tahsin Eunos Roadster RWD 01:48.803 15 29 Kürşat Güdül Nissan Silvia RWD 01:48.948 16 54 Kıyal Tahir Selviler Civic Type R FWD 01:48.973 17 61 Mustafa Beyaz Mercedes 190 RWD 01:49.101 18 16 Ahmet Kasap Toyota GR86 RWD 01:50.746 19 15 Özner Özgüler BMW Z3 Roadster RWD 01:50.847 20 88 İbrahim Erülkü Audi SG3 AWD 01:53.294 21 42 Mustafa Ganari Kalaycıoğlu Subaru Impreza AWD 01:55.072 22 11 Hasan Karlıtaş Honda Civic FWD 01:55.140 23 72 Hüseyin Reyhan Starlet GT FWD 01:55.648 24 22 Can Yılmaz Nissan Silvia S15 RWD 01:56.371 25 59 Tanju Candaş Renault Clio FWD 01:56.398 26 28 Kerim Turan Nissan 350Z RWD 01:56.625 27 19 Bora Arabacı RWD 01:57.080 28 36 Ateş Tufan Toyota Celica GT4 AWD 01:57.469 29 35 Ahmet Biricik Subaru Impreza AWD 01:57.803 30 4 Cafer Yorgancı FWD 01:58.693 31 55 Mehmet Toranbeki Honda EF FWD 01:58.786 32 48 İsmet Talaş Honda Civic FWD 01:59.278 33 17 Ahmet Necati Özkan Mercedes E330 RWD 01:59.684 34 34 Ahmet Avcı Mitsubishi Lancer EVO AWD 02:00.129 35 68 Tolga Bacavuz RWD 02:00.592 36 10 Fahri Pakan Alfa Romeo FWD 02:01.303 37 79 Arda Karabıyıklı AWD 02:01.879 38 1 Adem Pençe Toyota Corsa FWD 02:02.082 39 74 Mehmet Kandilev RWD 02:02.135 40 2 Ali Polat FWD 02:02.321 41 46 Mazhar Selviler Subaru STI AWD 02:03.041 42 50 Jale Kuset Citroen C2 FWD 02:03.591 43 86 RWD 02:03.853 44 77 Habib Çetinkaya FWD 02:04.755 45 64 Salih Zeki Hafız Ford Escort RWD 02:05.317 46 26 Huri Bağrıaçık Nissan 350Z RWD 02:07.716 47 45 Rayif Kamçılı Toyota Runx AWD 02:08.416 48 78 Bahram Muradov FWD 02:08.643 49 70 Serdar Ateş RWD 02:09.782 50 8 Enes Kaya Honda Civic EG FWD 02:11.869 51 76 Nazım RWD 02:12.586 52 56 Mürüde Demirağ FWD 02:12.839 53 12 Hülya Göktaş Toyota Glanza FWD 02:14.079 54 73 Melina Avcı Mitsubishi Lancer EVO AWD 02:14.248 55 65 Serhan Hamdi Doğan RWD 02:16.031 56 60 Yenal Öztürk Renault 5 Turbo FWD 02:20.531 57 3 Berke Gökhan Suzuki Alto FWD 02:22.324 58 51 Kaderina Göktaş Honda Civic EG4 FWD 02:25.782 59 24 Dilara Güngör Nissan 350Z RWD 02:28.578 60 33 Mustafa Bağrıaçık Nissan 350Z RWD 02:35.280

*FWD: Ön Çeker

*RWD: Arka Çeker

*AWD: 4 Çeker