Sezonun 3.Time Attack yarışı nefesleri kesti

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04/08/2024

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Sezonun 3.Time Attack yarışı nefesleri kesti

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nde (KKDSOD) sezon Cemsa Sporting Center’de 3 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı gerçekleştirilen Pizza Town Lefkoşa Race Fest, yarış festivali organizasyonu ile devam etti. Sezonun ilk iki yarışında olduğu gibi oldukça yoğun katılımın olduğu etkinlikte 200’ün üzerinde araç sergilendi ve 70’in üzerinde araç piste çıkarak mücadele etti. 60 pilot derece almayı başardı.

Pizza Town Lefkoşa’nın ana sponsorluğunun yanı sıra, Güven Sigorta, Capital Radyo ve Etik Hastanesi’nin katkıları ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılan organizasyonda en iyi dereceyi Honda Civic ile yarışan Kemal Topcuoğlu elde etti. 1 dakika 42,446 saniyelik derecesiyle Topcuoğlu günün ve ön çeker kategorinin en iyi derecesini elde etti. Nissan 350Z ile yarışan Yaşar Fevzioğlu ikinci olurken 1 dakika 43,583 saniyelik derecesiyle Fevzioğlu da arka çeker kategorinin birincisi oldu. Günün üçüncü derecesini elde eden Ahmet Bağrıaçık ise 1 dakika 44,099 saniyelik derece elde etti ve arka çeker kategorinin ikincisi oldu. Birbirine çok yakın dereceler elde eden isimlerden bu üçlü günü podyumda tamamlamayı başardı. Dört çeker kategorisinin birincisi ise Mitsubishi Lancer Evo 5 ile yarışan Ömer Karanfil oldu. Dört çeker ikincisi Golf 7R ile Coşkun Gürel, üçüncüsü Toyota Yaris GR4 ile Yaşar Fevzioğlu oldu. Ön çeker kategori ikincisi Onat Kutlar, üçüncüsü Kıyal Tahir Selviler olurken, Arka çeker üçüncüsü Muhammed Dağtaş olmayı başardı.

Etkinlik boyunca spor araçların da sergilendiği organizasyonda Auto Show ödülleri de verildi. “En İyi Makine Dizaynı” ödülünü İbrahim Sayın, “En İyi Dış Görünüm” ödülünü Özkan Çalışkanlar ve Sema Kartal alırken “En İyi Müzik Sistemi” ödülünü Aydın Tezgidar kazandı. Drift pilotlarının gösterileri ile tribünlerin coştuğu organizasyonda 7 yaşındaki Mustafa Bağrıaçık da özel hazırlanmış düzenekle Nissan 350Z aracını pistte kullandı ve günün kahramanı kupasının sahibi oldu. Kadınlarda Huri Bağrıaçık arka çeker kategori birincisi olurken Dilara Güngör ikinci oldu. Ön çeker kategoride Jale Kuset birinci, Mürüde Demirağ ikinci ve Hülya Göktaş üçüncü oldu. 4 çeker kategoride ise birincilik kupası Melina Avcı’nın oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde Pizza Town Lefkoşa direktörü Habib Yıldırımlar’a teşekkür plaketi takdim edildi ve kupalara geçildi. Ödülleri Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti.

 

Genel Klasman

1.Kemal Topcuoğlu

2.Yaşar Fevzioğlu

3.Ahmet Bağrıaçık

Arka Çeker

1.Yaşar Fevzioğlu

2.Ahmet Bağrıaçık

3.Muhammed Dağtaş

Ön Çeker

1.Kemal Topcuoğlu

2.Onat Kutlar

3.Kıyal Tahir

Dört Çeker

1.Ömer Karanfil

2.Coşkun Gürel

3.Yaşar Fevzioğlu

Kadınlar Ön Çeker

1.Jale Kuset

2.Mürüde Demirağ

3.Hülya Göktaş

Kadınlar Arka Çeker

1.Huri Bağrıaçık

2.Dilara Güngör

Kadınlar Dört Çeker

1.Melina Avcı

Auto Show En İyi Motor: İbrahim Sayın

Auto Show En İyi Dış Görünüş: Özkan Çalışkanlar, Sema Kartal

Auto Show En İyi Ses Sistemi: Aydın Tezgidar

 

Genel Klasman Dereceleri

 

No.

Yarışçı

Araç

Sınıf

Derece

1

53

Kemal Topcuoğlu

Honda Civic

FWD

01:42.446

2

84

Yaşar Fevzioğlu

Nissan 350Z

RWD

01:43.583

3

14

Ahmet Bağrıaçık

Nissan 350Z

RWD

01:44.099

4

44

Ömer Karanfil

Mitsubishi Lancer EVO5

AWD

01:44.280

5

38

Coşkun Gürel

Golf 7R

AWD

01:44.966

6

43

Okan Yücel

Audi S3

AWD

01:45.774

7

41

Kemal Topcuoğlu

Honda Civic

AWD

01:45.838

8

39

Hüseyin Genç

Mitsubishi Lancer EVO

AWD

01:46.508

9

32

Muhammet Dağdaş

Nissan 350Z

RWD

01:46.510

10

57

Onat Kutlar

Honda Civic EK

FWD

01:47.566

11

21

Sarp Toprak

Nissan 350Z

RWD

01:47.617

12

63

Özkan Çalişkanlar

Nissan Silvia S15

RWD

01:48.409

13

69

Yaşam Karakurt

Toyota Soarer

RWD

01:48.637

14

18

Ali Güran Tahsin

Eunos Roadster

RWD

01:48.803

15

29

Kürşat Güdül

Nissan Silvia

RWD

01:48.948

16

54

Kıyal Tahir Selviler

Civic Type R

FWD

01:48.973

17

61

Mustafa Beyaz

Mercedes 190

RWD

01:49.101

18

16

Ahmet Kasap

Toyota GR86

RWD

01:50.746

19

15

Özner Özgüler

BMW Z3 Roadster

RWD

01:50.847

20

88

İbrahim Erülkü

Audi SG3

AWD

01:53.294

21

42

Mustafa Ganari Kalaycıoğlu

Subaru Impreza

AWD

01:55.072

22

11

Hasan Karlıtaş

Honda Civic

FWD

01:55.140

23

72

Hüseyin Reyhan

Starlet GT

FWD

01:55.648

24

22

Can Yılmaz

Nissan Silvia S15

RWD

01:56.371

25

59

Tanju Candaş

Renault Clio

FWD

01:56.398

26

28

Kerim Turan

Nissan 350Z

RWD

01:56.625

27

19

Bora Arabacı

 

RWD

01:57.080

28

36

Ateş Tufan

Toyota Celica GT4

AWD

01:57.469

29

35

Ahmet Biricik

Subaru Impreza

AWD

01:57.803

30

4

Cafer Yorgancı

 

FWD

01:58.693

31

55

Mehmet Toranbeki

Honda EF

FWD

01:58.786

32

48

İsmet Talaş

Honda Civic

FWD

01:59.278

33

17

Ahmet Necati Özkan

Mercedes E330

RWD

01:59.684

34

34

Ahmet Avcı

Mitsubishi Lancer EVO

AWD

02:00.129

35

68

Tolga Bacavuz

 

RWD

02:00.592

36

10

Fahri Pakan

Alfa Romeo

FWD

02:01.303

37

79

Arda Karabıyıklı

 

AWD

02:01.879

38

1

Adem Pençe

Toyota Corsa

FWD

02:02.082

39

74

Mehmet Kandilev

 

RWD

02:02.135

40

2

Ali Polat

 

FWD

02:02.321

41

46

Mazhar Selviler

Subaru STI

AWD

02:03.041

42

50

Jale Kuset

Citroen C2

FWD

02:03.591

43

86

 

 

RWD

02:03.853

44

77

Habib Çetinkaya

 

FWD

02:04.755

45

64

Salih Zeki Hafız

Ford Escort

RWD

02:05.317

46

26

Huri Bağrıaçık

Nissan 350Z

RWD

02:07.716

47

45

Rayif Kamçılı

Toyota Runx

AWD

02:08.416

48

78

Bahram Muradov

 

FWD

02:08.643

49

70

Serdar Ateş

 

RWD

02:09.782

50

8

Enes Kaya

Honda Civic EG

FWD

02:11.869

51

76

Nazım

 

RWD

02:12.586

52

56

Mürüde Demirağ

 

FWD

02:12.839

53

12

Hülya Göktaş

Toyota Glanza

FWD

02:14.079

54

73

Melina Avcı

Mitsubishi Lancer EVO

AWD

02:14.248

55

65

Serhan Hamdi

Doğan

RWD

02:16.031

56

60

Yenal Öztürk

Renault 5 Turbo

FWD

02:20.531

57

3

Berke Gökhan

Suzuki Alto

FWD

02:22.324

58

51

Kaderina Göktaş

Honda Civic EG4

FWD

02:25.782

59

24

Dilara Güngör

Nissan 350Z

RWD

02:28.578

60

33

Mustafa Bağrıaçık

Nissan 350Z

RWD

02:35.280

*FWD: Ön Çeker

*RWD: Arka Çeker

*AWD: 4 Çeker

 

04/08/2024 22:01
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TAGS: Sezonun 3.Time Attack yarışı nefesleri kesti
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