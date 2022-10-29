Sezonun ilk kupası Fenerbahçe Opet'in

2022 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti ve kupaya uzandı.

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29/10/2022

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Sezonun ilk kupası Fenerbahçe Opet'in

2022 Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nın heyecanı TRT SPOR Yıldız’da yaşandı.

Geçen sezonun lig şampiyonu VakıfBank ile Kupa Voley ikincisi Fenerbahçe Opet kozlarını paylaştı. 

Mücadelenin kazananı, 3-0'lık skorla Fenerbahçe Opet oldu.

Sarı-lacivertli ekip, galibiyete uzanan yolda setleri sırasıyla 25-23, 25-21 ve 25-21 kazandı.

Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği 5 kupanın tamamını kazanan VakıfBank karşısında Fenerbahçe Opet, yeni sezonun ilk kupasını müzesine götürmüş oldu.

29/10/2022 16:51
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TAGS: Fenerbahçe Opet
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