Sezonun ilk kupası Fenerbahçe Opet'in
2022 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti ve kupaya uzandı.
29/10/2022
2022 Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nın heyecanı TRT SPOR Yıldız’da yaşandı.
Geçen sezonun lig şampiyonu VakıfBank ile Kupa Voley ikincisi Fenerbahçe Opet kozlarını paylaştı.
Mücadelenin kazananı, 3-0'lık skorla Fenerbahçe Opet oldu.
Sarı-lacivertli ekip, galibiyete uzanan yolda setleri sırasıyla 25-23, 25-21 ve 25-21 kazandı.
Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği 5 kupanın tamamını kazanan VakıfBank karşısında Fenerbahçe Opet, yeni sezonun ilk kupasını müzesine götürmüş oldu.