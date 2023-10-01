Sezonun üçüncü Rolling Drag yarışı Serhatköy’de

KITMOK Polaris 2023 Rolling Drag Şampiyonası’nda sezon, 1 Ekim 2023 Pazar günü yapılacak yarışla devam ediyor. Sezonun üçüncü ve final yarışı Serhatköy Alt Geçiti, 14.00’te başlayacak.

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği, Polaris 2023 Rolling Drag Şampiyonası, Serhatköy Alt Geçiti’nde yapılacak sezonun üçüncü ve final yarışı ile devam ediyor. Güven Sigorta sponsorluğunda 1 Ekim 2023 Pazar günü yapılacak yarış için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezon ilk kez yapılan ve çok beğenilen Rolling Drag yarışları bu sezon Polaris sponsorluğunda şampiyona şeklinde yapılıyor. Nisan ve Eylül aylarında yapılan ilk iki yarışın ardından üçüncü ve final yarışı “Güven Sigorta 2023 3.Rolling Drag Yarışı” adıyla Serhatköy Alt Geçiti’nde yapılacak.

600 metre uzunluğunda ve hareketli kalkışla başlayan Motodrag yarışı hem seyirciler hem de sporcular tarafından beğenildi. Polaris ve Güven Sigorta’nın yanı sıra; Yemek Kutusu, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, WorldTech Büroteknik, Berna Güzel Elektronik, Lungo Cafe, Raif Garaj ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla yapılacak yarış 1 Ekim 2023 Pazar günü 14.00’de başlayacak. 600cc Std., 600cc M1, 1000cc Std., 1000cc M1, 1000cc M2 ve 1000cc M2 Pro olmak üzere 6 farklı sınıfta dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından takribi 18.30’da ödül töreni yapılarak organizasyon tamamlanacak.