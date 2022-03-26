SFC 1461 İskele Trabzon 1.Lig için play off oynayacak
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grupta 2.sıradaki yerini garantileyen SFC 1461 İskele Trabzon play off hakkı kazandı.
26/03/2022
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grupta 2.sıradaki yerini garantileyen SFC 1461 İskele Trabzon play off hakkı kazandı.
Statü gereği BTM gruplarını ilk sırada bitiren takım AKSA Birinci Lig'e yükseliyor. Yenierenköy'ün şampiyonluğu garantilemesi yanında ligin bitimine iki hafta kala 16.hafta sonunda SFC 1461 İskele Trabzon'un 2.sıradaki yeri kesinleşti.
İskele temsilcisi BTM 1. Lig Beyaz Grubu 2.sırada tamamlayacak takımla play off finali oynayacak ve kazanan takım Birinci Lig'e yükselecek.