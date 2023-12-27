"Shakespeare’in Hayaleti" Ocak ayında sahnelenecek

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27/12/2023

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"Shakespeare’in Hayaleti" Ocak ayında sahnelenecek

Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları, Ocak ayında Shakespeare’in Hayaleti ile seyirci karşısına çıkacak.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 5, 12, 19, 26 Ocak tarihlerinde saat 20.30’da, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyun, 16+ yaş seyirci kabul edecek.

Ufuk Aydoğan’ın yazdığı ve Batuhan Oruç’un yönettiği oyunun kadrosunda Kıvanç Giritli, Ömer Dündar, Fatima Saatova, Shernaz Yardımcı yer alacak.  

Işık tasarımını Mehmet Saygıer'in yaptığı oyunda, Dekor tasarımı ise Cem Taşlıovalı'ya ait.

27/12/2023 11:27
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TAGS: Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları, Shakespeare’in Hayaleti
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