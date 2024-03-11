''Shakespeare’in Şen Kadınları'' prömiyeri gerçekleşti

Baraka tiyatro ekibinin hazırladığı “mor komedi” oyunu “Shakespeare’in Şen Kadınları”, ilk gösterimini gerçekleştirdi.

Baraka Kültür Merkezinden yapılan açıklamada, oyunun, yarın saat 20.00’de Arabahmet Kültür Evi’nde yeniden sahneleneceği kaydedildi.

Açıklamada, 30TL olan biletlerin, Khora Kitap Cafe’den veya oyun günü 7.30’dan itibaren girişten alınabileceği belirtildi.

Oyuna 12 yaş üzeri tüm tiyatro severler davet edildi.

Romeo ve Juliet, Macbeth, Hırçın Kız, Venedik Taciri gibi oyunlardaki kadın karakterlerin ve Shakespeare oyunlarındaki soytarı tiplemesinin bir araya geldiği tiyatronun konusu şöyle:

“Shakespeare’in çeşitli oyunlarındaki kadınlar, bir ormana çekilmiş zevk-ü sefa içinde yaşamakta, soytarıları da onlara hizmet etmektedir. Ancak hayatın pahalılaşması neticesinde paraları biter ve aralarından birinin çalışmasına karar verirler. Cadıların küresinden Kıbrıs çıkar! Juliet, Jülide ismiyle Kıbrıs’ta işe başlar ve emekçi kadınların sorunlarını, yaşayarak görür. Ardından Portia, (Shakespeare oyunlarında sıkça yapıldığı gibi) erkek kılığına girerek iş hayatına atılacaktır. Emek dünyasında yaşadıkları gerçekler, bu kurgusal oyun karakterlerinde değişim yaratacak mıdır?”

Nazen Şansal’ın yazdığı ve kolaylaştırıcılığını yaptığı oyunda, Feray Karahüseyin Ergin, Merin Olgun, Muhammed Said Alpsoy, Serap Kızıl ve Şifa Alçıcıoğlu rol alıyor.

Oyunun özgün müziklerini ise Sol Anahtarı müzik topluluğu ile müzisyen Ahmet Güvenler hazırladı.

Açıklamada ayrıca, kostüm desteği için Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarına, maddi katkıları için de Kültür Dairesine teşekkür edildi.