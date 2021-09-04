Sharon Stone'un vefat eden yeğeni üç kişiye hayat verdi

Dünyaca ünlü aktris Sharon Stone'un erkek kardeşi Patrick'in 11 aylık oğlu River William, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Minik River'ın, vefatının ardından bağışlanan organları aracılığıyla üç kişinin hayata tutunmasını sağladığı açıklandı.

Oyuncu Sharon Stone (63), zor günlerden geçiyor. Stone'un yeğeni ve aynı zamanda vaftiz oğlu olan River William, bir süredir çoklu organ yetmezliği ile mücadele ediyordu. Hastanede yoğun bakımda tedavi gören 11 aylık River William Stone, hayatını kaybetti.



ANNESİ PAYLAŞTI



Sharon Stone'un erkek kardeşi Patrick Stone'un eşi Tasha Stone, önceki gün River'ın, organ nakli bekleyen üç farklı kişiye hayat verdiğini açıkladı. Aynı paylaşım organ bağışı konusunda faaliyet gösteren bir kuruluşun sosyal medya sayfasından da yapıldı.



"KAHRAMAN OLDU"



11 aylık oğlunu kaybeden acılı anne, "Şimdi River bir kahraman oldu. Bir çoğumuzun kendimiz için asla umut edemeyeceği bir katkıyı ölümünden sonra yaptı ve bize kısacık hayatların bazen en anlamlısı olabileceğini kanıtladı" şeklinde konuştu.

"ÖZLEMEDİĞİMİZ BİR SANİYEMİZ BİLE OLMAYACAK"



Tasha Stone, "Tatlı oğlumuzu özlemeden geçecek tek bir günümüz, tek bir saatimiz, tek bir dakikamız hatta tek bir saniyemiz bile olmayacak ama onun organlarının birilerinde yaşadığını bilmek bizi biraz olsun rahatlatacak" dedi.



"O ZAMANA KADAR SENİNLE GURUR DUYACAĞIZ"



Minik River'ı tekrar kollarına alabilecekleri günü bekleyeceklerini belirten Stone, mesajını, "O zamana kadar seninle gurur duyacağız kahramanımız..." ifadeleriyle bitirdi.

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04/09/2021 10:00