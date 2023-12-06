Sheffield United eski teknik direktörünü yeniden göreve getirdi

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06/12/2023

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Sheffield United eski teknik direktörünü yeniden göreve getirdi


İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, teknik direktörlük görevine daha önce 5 yıl takımı çalıştıran Chris Wilder'ı getirdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, teknik direktörlük görevine Chris Wilder'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Paul Heckingbottom ile yolların ayrılmasının ardından Wilder'la 2025 yazına kadar geçerli sözleşme imzalandı.

56 yaşındaki İngiliz teknik adam, 2016-2021 yılları arasında da Sheffield United'ı çalıştırmıştı.

06/12/2023 10:18
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