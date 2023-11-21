Shell Egypt, Akdeniz'de Mısır açıklarında yeni doğal gaz rezervi bulunduğunu duyurdu

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21/11/2023

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Shell Egypt, Akdeniz'de Mısır açıklarında yeni doğal gaz rezervi bulunduğunu duyurdu


Shell Egypt, Akdeniz'de Mısır açıklarında yeni doğal gaz rezervi bulunduğunu duyurdu.

Shell'den yapılan yazılı açıklamada, yeni rezervin Akdeniz'deki Amiriyye'nin kuzeydoğusundaki imtiyazlı bölgede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, imtiyaz alanında üç kuyu açmak için yürütülen proje kapsamında ilk kuyunun sondajının tamamladığı, toplam gaz rezervi hakkında bilgi vermenin henüz mümkün olmadığı ifade edildi.

Ön verilerin gaz taşıyan bir katmanın varlığını doğruladığını ancak keşfin kapsamını ve potansiyel üretimi belirlemek için alınan verilerin daha fazla değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, sondaj çalışmaları tamamlanan ilk kuyudan elde edilen verilerin deniz seviyesinin 250 metre derinliğinde gaz taşıyan bir tabakanın varlığına işaret ettiği bilgisi yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Shell Egypt Yönetim Kurulu Başkanı Halid Kasım, yeni keşfi, "Shell Egypt'in yerel pazarda daha fazla pay sahibi olma ve olumlu etki yaratma yönündeki hedeflerine ulaşması için ileriye doğru atılmış önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

21/11/2023 18:42
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TAGS: Shell Egypt, Akdeniz’de Mısır açıklarında yeni doğal gaz rezervi bulunduğunu duyurdu
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