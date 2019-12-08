Shell Wi’den görkemli açılış…

Girne’ye yeni bir soluk getiren Shell Wi Fish Restaurant’ın açılışına yoğun katılım oldu

Özge-Halil Falyalı çiftinin yeni yatırımı olan Shell Wi Fish Restaurant’ın açılış töreni oldukça görkemli geçti.

Shell Wi Fish Restaurant’ın açılışına Başbakan Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, milletvekilleri ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Shell Wi Fish Restaurant “Kıbrıs’ın en iddialı balık restoranı!” sloganı ile hizmete girdi.

08/12/2019 17:42