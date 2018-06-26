Sherlock yeni dizisi için değişti

Brexit adlı yeni TV dizisinde Dominic Cummings karakterine hayat verecek olan Benedict Cumberbatch, tanınmayacak hale geldi. Cumberbatch, rolü için değişen tek oyuncu değil. Kimi saçlarını kazıttı, kimi zayıfladı, kimi kilo aldı. İşte rollerini inandırıcı hale getirmek için güzelliklerinden ve görünümlerinden ödün vermekten gocunmayan diğer ünlü oyuncular...

Sherlock ve Doctor Strange adlı yapımlarla dünya çapında tanınan İngiliz aktör Benedict Cumberbatch, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecini anlatan Brexit adlı bir televizyon filminde başrolde yer alıyor. Dizide sürecin en aktif isimlerinden biri olan Dominic Cummings’e hayat verecek olan Cumberbatch de karakteri için görünüşünü oldukça değiştirdi.

2019’da ekrana gelecek olan diziden paylaşılan ilk fotoğrafta Cumberbatch, seyreltilen saçlarıyla dikkat çekiyor.