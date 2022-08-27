Shota, Pelkas transferini açıkladı

İngiltere Championship'te Hull City'nin Coventry'yi 3-2 yendiği maç sonrası ev sahibi takımın teknik direktörü Shota Arveladze, Pelkas'ın transferini açıkladı.

Hull City, Coventry'yi Oscar Espunian'ın golleriyle 3-2 yendi. Sahasında bu sezon oynadığı üçüncü maçı da kazanan Hull City'de teknik direktör Shota Arveladze, karşılaşma sonrası transferle ilgili konuştu.

Gürcü teknik adam 72 saat içerisinde iki oyuncunun daha takıma katılacağını açıkladı.

Arveladze bunlardan birinin Fenerbahçeli Pelkas olacağını duyurdu. Hull City ile anılan Halil Dervişoğlu'nun ismini açıkmalayan Shota, hücuma bir ismin geleceğini söyledi.

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27/08/2022 21:11