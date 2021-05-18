Show TV'den Güldür Güldür için flaş karar!

Show TV, eğlence programı Güldür Güldür Show için sürpriz bir karar aldı. Kanal yönetiminin tarafından alınan karara göre Güldür Güldür'ün yayın günü arttırıldı.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek, Ecem Erkek gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show artık haftanın iki günü yayınlanacak.

Güldür Güldür Show, yeni bölümleriyle cuma ve cumartesi günleri yayınlanacak.

Bu habere tepkiniz:



18/05/2021 10:58