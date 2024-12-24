Sibel Kumsal: ''Adalet olası kastla gelmeli''

Adıyaman’daki otel enkazında kızı Hayal'i kaybeden Sibel Kumsal, duruşmada yaptığı duygusal açıklamada, sanıklara seslenerek vicdani bir çağrıda bulundu ve adaletin bir an önce tecelli etmesini istedi.

"Esas Hasar, çocuğunuzu Bir Tabutta Almak"

Kumsal, Adıyaman’a hamile olduğu için gelemediğini ancak çocuğunu adli tıp raporlarıyla gördüğünü belirterek, enkazın yaşattığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

“Hukuki açıdan bilmem ama vicdani açıdan sanıklara seslenmek istiyorum. Hamileydim, Adıyaman’a gelemedim. Çocuğumu ben adli tıp raporlarıyla gördüm. Enkazda betonlar, üzerinde gezildi, hasar verildi deniyor. Esas hasar, çocuğunuzu bir tabutta almak. Esas hasar, tanıyamamaktan korkmak…”

"Burada Resmen Tiyatro İzledik"

Kumsal, davada yaşananları eleştirerek şunları söyledi:

“Burada resmen tiyatro izledik. Bu zor zamanların bir karşılığı olacaktır, o da olası kast ile gelecek cezadır.”

"Savcı Mütalaası Okunurken Kalbim Duracak Sandım"

Savcı mütalaasının ardından yaşadığı duyguyu paylaşan Kumsal, şu ifadeleri kullandı:

“Savcı mütalaası okunurken kalbim duracak sandım, bilinçli taksir beklemiyordum. Alt sınırdan uzaklaşmak da çocuklarımızı geri getirmeyecek. İnancım, isteğim odur ki, adalet yüzünü bu davada gösterecek.”