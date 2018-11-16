Sibel Siber: Madem olmuyor başka yol aranmalı

Eski Başbakan ve Meclis Başkanlarından Sibel Siber Kıbrıs sorununun bir yönetim ve güç paylaşma sorunu olduğunu ifade etti. Siber, geçmişten bugüne bakıldığında bunu her safhada gördüklerini belirterek esas sorunun çıkış nedeninin bu olduğunu belirtti.

Rumların devletin gücünü paylaşmak istemediğini kaydeden Siber, Anastasiadis’in artık bunu açıklıkla dile getirdiğini kaydetti. Siber, “Dünya ve BM zaten devlet olarak tanıdığı sürece, hak ve yetkileri onlara verdikleri sürece egemenliklerini paylaşma arzusu olmayacak. Bu güne kadar da buna hizmet edildi” ifadelerini dile getirdi.

“Kıbrıs sorunun uluslararası bir sorundur” diye konuşan Siber, dünyanın Kıbrıs Rum tarafına bakışının “bağımsız bir devlet” olarak olduğunu söyledi. Siber, Anayasa’nın üzerinde AB anayasası olacağı öngörüldüğü için AB’nin görüşmelere müdahil olduğunu belirtti. “Bir çözüm olacaksa zorlama ile olmayacak” diye konuşan Sibel Siber, “bu iş gönüllülük esası ile olur.

Eğer istemiyorlarsa bizim ayrı onların ayrı yönetimi olsun. AB altında bir devlet olsun. Bazı konularda iş birliği yapılır ve güven artarsa her iki toplum arasında daha sonra “hadi gelin bir federasyon çatısı altında birleşelim” denebilir. En basiti telefonlarda bile suçluların iadesinde bile bizim hiçbir otoritemizi saymazken, ortaklığa hazır bir toplum olarak sizi görmezlerse bu iş nasıl olacak” ifadelerini kullandı.

Siber yeni fikirlere açık olunmasını isteyerek, “yeni fikirlerden korkmamak lazım, artık ucu açık bir müzakere süreci olamaz. Anastasiadis’in söylediklerine bakıldığı zaman önerilen çözümü Kıbrıslı Türklerin kabul etmesi mümkün değildir” dedi.