Sibel Siber: Örtülü ödenek konusunda eleştirilmesi gereken makam Meclis'tir

Meclis Eski Başkanı Dr. Sibel Siber "örtülü ödenek" konusu hakkında eleştiri yaptı.

Sosyal Medya hesabından paylaşım yapan Siber "Burada eleştirlimesi gereken makam, Cumhurbaşkanlığı makamı değildir; eleştirilmesi gereken, bir siyasinin kullanacağı ödeneği, yasasız bir şekilde denetime kapatarak, ( geçmişte de yapılan tüm uyarılara rağmen) keyfi olarak geçiren Meclis’tir" ifadelerini kullandı.

Sibel Siber'in açıklaması şöyle:

Şu Örtülü Meselesi :

1-Bütçeye konulan her ödenek Sayıştay denetimine açıktır. Eğer Sayıştay denetimine kapalı bir ödenek (örtülü ödenek) ihtiyaç ise, bu durumda yasası yapılmalıdır. Yasal zemini olmayan hiçbir ödenek denetimsiz kullanılamaz.

2-Anayasa; hiçbir siyasi seçilmişe yasası yapılmadan, denetime kapalı ( ne maksatla kullanıldığını, kullanan dışında kimsenin bilmediği) bir ödenek kullanma hakkı vermiyor.

3- Denetime kapalı (örtülü) ödeneğin kimler tarafından, hangi durumlarda, kimlerin bilgisi dahilinde kullanılacağı yasa ile belirlenir. Bizde keyfi olarak, yasası olmadan “Tanıtma ve Enformasyon Projesi” adı altında her yıl 1 milyon 300 bin TL, Cumhurbaşkanlığı bütçesine konuyor ve bunun denetime kapalı olduğu yazılarak, Meclis’te oylamaya sunuluyor.

4- Burada eleştirlimesi gereken makam, Cumhurbaşkanlığı makamı değildir; eleştirilmesi gereken, bir siyasinin kullanacağı ödeneği, yasasız bir şekilde denetime kapatarak, ( geçmişte de yapılan tüm uyarılara rağmen) keyfi olarak geçiren Meclis’tir

11/12/2019 13:08