Sibel Siber: Rum Yönetimi mevcut güvensizliği derinleştiriyor

Meclis eski başkanı Dr. Sibel Siber Güney Kıbrıs'ın akaryakıt kararını yorumladı. Siber ""Güven Artırıcı Eylemleri" hayata geçirmek için bugüne kadar hiçbir adım atmayan Rum Yönetimi, bunun yerine yeni bir "Güven Yıkıcı Eylem" le daha mevcut güvensizliği derinleştirme yolunda hızlı adımlarla ilerliyor." dedi.

Güney Kıbrıs Kuzey'den akaryakıt alan araçları denetleyeceğini ve ceza keseceğini açıklamış, ardından bugün o kararından vaz geçmişti