Sibel Siber: Tedavi için ameliyat şart! 

BRT'de konuk olduğu bir programda açıklama yapan Meclis eski başkanı Dr. Sibel Siber, Devlet yönetiminde radikal reformların gerekli olduğunu ancak bunları yapmak yerine geçici tedbirler ile çözüm bulunmaya çalışıldığını söyledi.

Sibel Siber şöyle konuştu: "... Safra taşı ilthabı olan bir hastayı tedavi etmek için safra kesesini ameliyatla çıkarmak gerekir; bu kesin tedavidir. Bu ameliyat yapılırsa ancak hasta iyileşir. Bunu yapmazsanız hastanın sıklıkla ağrıları olur, ateşi çıkar. İlaçlarla hastanın şikayetlerini geçici bir süre dindirseniz bile tedavi edemezsiniz; şikayetler yine tekrarlayacak çünkü hastalık orada duruyor. Tedavi için ameliyat şart!...İşte Devlet yönetiminde, yarattığımız bu verimsiz, hasta yapıda da durum bu... Tedavi için radikal reformlar gerekli ama bunları yapmak yerine geçici tedbirler ile çözüm bulunmaya çalışılıyor. Sorunun kaynağının (hastalık) nerede olduğu bilindiği halde, tedaviye yönelmek niçin zor? Neden 'mış gibi' yapıyoruz? ..."