Sibel Siber ve Gizem Karagözlü’ye 3 Gün Tutukluluk

Sahte reçete soruşturmasıkapsamında dün tutuklanan Doktor Sibel Siber ve Eczacı Gizem Karagözlü bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, Ocak ile Ağustos ayları arasında, eczacı Gizem Karagözlü'nün Sosyal Sigortalar Kurumu'na sunduğu 2 bin 245 reçetenin bin 388'ini Dr. Sibel Siber'in yazdığını ifade etti. Yapılan incelemeler sonucunda bu reçetelerden 13 tanesinin sahte olduğu belirlendi.

Mahkemede Sibel Siber ve Gizem Karagözlü hakkında 3 gün tutukluluk emri verildi.