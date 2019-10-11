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Sibel Siber'den Barış Pınarı Harekâtı'na Destek

"Türkiye’nin sevinci, sevincimiz; acısı, acımız"

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11/10/2019
HK

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Sibel Siber'den Barış Pınarı Harekâtı'na Destek

Meclis eski Başkanı Dr. Sibel Siber Barış Pınarı Harekâtı'na destek vererek " Türkiye’nin terörle mücadele ve sınırları ile bölge güvenliğinin sağlanması amacı ile başlatılan harekatın,  bu amacına en kısa zamanda en  az kayıpla ulaşmasını diliyoruz" dedi.

Siber'in açıklaması şöyle:

Tüm uzlaşmazlıkların barışcıl yollarla çözüldüğü , savaşsız  ve adil bir dünya düzeni ; en büyük arzumuzdur. Ama maalesef  21. Yüzyılda da hala bu adalet sağlanamamıştır. Türkiye’nin içinde bulunduğu bölge coğrafyası  ise sürekli kaynayan bir kazan olmaya devam etmektedir. Türk halkı  teröre çok kurban vermiş, çok acılar çekmiştir.  Türkiye’nin terörle mücadele ve sınırları ile bölge güvenliğinin sağlanması amacı ile başlatılan harekatın,  bu amacına en kısa zamanda en  az kayıpla ulaşmasını diliyoruz.  Geçmişten bugüne  Türkiye’nin sevinci, sevincimiz; acısı, acımız olmuştur...

11/10/2019 15:17
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TAGS: Sibel Siber
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