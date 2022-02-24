Sibel Tatar, 100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi’ni ziyaret etti

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter serginin genç kuşaklara örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

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24/02/2022

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Sibel Tatar, 100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Bedesten’de kurulan 100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sibel Tatar, Sergiyi ziyaretinde yaptığı konuşmada, Batı için karanlık dönem olarak nitelendirilen Orta Çağ Dönemi’nde Türk ve İslam’da ne kadar önemli bir dönem yaşandığını, bilimin çok ileride olduğunu, birçok bilime hizmet edildiğini, bu dönemin Batı’ya örnek olduğunu söyledi.

Aydınlık bir dönemi temsil etmesinin bir Türk ve Müslüman olarak kendisini gururlandırdığını dile getiren Tatar, “Tarihimizde bilim konusunda bilmediğimiz birçok bilgi olabilir. Tarihimizi, görselleriyle birlikte öğrenebileceğimiz ve 28 Şubat'a kadar açık olacak olan bu sergiyi görmenizi tavsiye ediyorum” dedi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de konuşmasında, serginin amacının çocuklara ve gençlere, ataların bilime yaptığı katkıları göstermek olduğunu ifade ederek her alanda bilime atılan temellerin genç kuşaklara örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

24/02/2022 10:42
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TAGS: Sibel Tatar, vakıflar idaresi, benter, kktc, 100 Objede, Türk, İslam Bilim Tarihi, Sergi
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