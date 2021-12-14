Sibel Tatar, Ankara’da Arap Ali Destanı’nın Temsilini İzledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, KKTC tarihinin ilk yerli opera eseri olan Arap Ali Destanı’nın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi Korosu ve Dans Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Orkestrası, Korosu ve Balesi iş birliğinde Ankara’da sahnelenen temsilini izledi.

SİBEL TATAR: SANATÇILARIMIZ İLE GURUR DUYDUM

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti

"Ankara’da KKTC tarihinin ilk yerli opera eseri olan Arap Ali Destanı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi Korosu ve Dans Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Orkestrası, Korosu ve Balesi iş birliğinde Ankara’da sahnelenen temsilini 2.kez izledim ve sanatçılarımız ile gurur duydum bu güzel çalışma için destek veren kurum ve şahıslara da teşekkür ederim."

ARAP ALİ DESTANI OPERASI…

Besteci ve orkestra şefi olarak Ali Hoca, libretto yazarı Havva Tekin, sahne yönetmeni olarak Aytaç Manizade, dekor-kostüm tasarımda Özlem Yetkili, koro şefi olarak Murat Menket, ışık tasarımda Oğuz Murat Yılmaz, koreograf Özlem Kuru Kofalı, reji yardımcısı olarak Ufuk Gökhan Küçük ve korrepetitör Esra Poyrazoğlu’nun görev aldığı eser, halk arasında “Arap Ali” olarak tanınan ve Kıbrıs Türk halkından bir fert olan, haksızlıklara karşı gelen, cesur bir liman işçisi Ali’nin, liman işçilerine yevmiyelerini eksik ödeyen işverenleri Kaptan Ağa ile kavgaya tutuşması sonunda Kaptan Ağa’nın Ali’yi hapishaneye attırması ile gelişen olayları konu alıyor.

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14/12/2021 14:39