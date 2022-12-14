Sibel Tatar, BRTK’daki ''Kıbrıs ve Atatürk Sergisi''ni gezdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, BRTK’yı ziyaret ederek, “Kıbrıs ve Atatürk Sergisi”ni gezdi.

Sibel Tatar, sergiyle ilgili olarak Kurum Müdürü Meryem Özkurt ve Küratör Ayhatun Ateşin’den bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar, ziyareti sırasında TAK’ın kurucusu Said Arif Terzioğlu’na ait defteri de imzaladı.

Sibel Tatar deftere şunları yazdı;

“BRT Yönetimi’nin kararı ve büyük emeklerle hazırlanan “Atatürk ve Kıbrıs” sergisini gezmiş olmaktan, bu kıymetli arşivi görmekten ve tekrar tekrar Ulu Önder Atatürk’ü anmak ve şükran duymaktan duyduğum mutluluğu dile getirmek isitiyorum. Bu serginin oluşumuna karar verenleri tebrik ederek, emeği geçenlere teşekkür ederim”

Ziyareti sırasında Sibel Tatar’a Said Arif Terzioğlu’nun yazdığı “Atatürk Atatürk’tür” isimli kitap da hediye edildi.

“Kıbrıs ve Atatürk Sergisi”, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu,Türk Ajansı Kıbrıs, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin işbirliğive TAK’ın kurucusu Said Arif Terzioğlu’nun arşivinden hazırlanmış, 10 Kasım’da ziyarete açılmıştı.

BRT

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14/12/2022 13:09