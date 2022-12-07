Sibel Tatar, 'Eskimeyen Reçeteler ve Ritüeller' adlı etkinliğe katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, anne reçetelerinin bir araya getirilerek gastronomi mirası oluşturmak ve ata tohumlarından zengin bir tohum bankası kurmak hedefiyle Türkiye’nin birçok farklı bölgesinde de Halk Bankası tarafından düzenlenen “Eskimeyen Reçeteler ve Ritüeller” isimli etkinliğe katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Sibel Tatar "Eskimeyen Reçeteler ve Ritüeller Paneli"nin en son ayağının KKTC’de düzenlenmesine katkı koyan tüm kurum, kuruluş ve şahısları tebrik etti. Sibel Tatar, “Gastronomi kültürüne önemli katkılar sağlayarak yöresel kültürel öğelerin toplumsal bellekte pekişmesine katkı sağlayan böylesi önemli etkinliklerin aynı zamanda ekonominin lokomotif sektörlerinden; genelde turizm daha alt ölçekte gastronomi turizmine olumlu yansımaları olacağına” inanç belirtti.

Panelde, Kıbrıs Türk mutfağının korunarak geliştirilmesine yönelik Kıbrıslı Türk gastronomi uzmanı Mustafa Şah da konuşma yaparak dünya ve Kıbrıs Türk mutfağıyla ilgili detaylı bilgiler verdi.

“Sibel Tatar’ın toplumu ilgilendiren birçok kültürel ve toplumsal konuda her daim inisiyatif alarak katkı koyduğunu” ifade eden Şah, gastronomi alanında yapılan çalışmalara da Sibel Tatar tarafından destek verildiğini söyledi. “Sibel Tatar’ın gastronomi alanında yapılan çalışmalara büyük bir motivasyon ile yaklaşımı olduğunu” belirten Şah, böylesi çalışmaların, toplumsal açıdan önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sibel Tatar öncülüğünde, KKTC’nin en başarılı gastronomi eğitmenleriyle “Gelenekten Geleceğe Kıbrıs Mutfağı” isimli kitabın hazırlanmakta olduğunu da belirten Şah, arşiv niteliğinde olacak bu kitabın yakın bir gelecekte lansmanının yapılacağını kaydetti.

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07/12/2022 14:26