Sibel Tatar, Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi’nin 1’inci yıl dönümü etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi’nin (Gİ-KA KOOP) kuruluşunun 1. yıl dönümü etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Acapulco Resort Hotel’de düzenlenen etkinlikte, Corp EQ kurucusu ve akademisyen Dr. Arzu Girişken tarafından “Davranışsal Girişimcilik” konulu eğitim semineri verildi.

Seminerde; girişimcilik ve duygusal zekâ arasındaki ilişki, girişimci zihin yapısı, kararlarda duyguların önemi ve bilinç dışı davranışların nasıl şekilleneceği hakkında bilgiler paylaşıldı.

Ardından da Gİ-KA KOOP Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

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03/07/2022 12:24